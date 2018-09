Lời khai của nghi can vụ thảm sát Bình Phước

Thời điểm các nghi can gây án, gia đình ông Mỹ có 7 người đang ngủ say. Sau khi giết 6 người, Dương có xuống tầng một lấy quần áo của ông Mỹ thì bé Na khóc. Dương đã dỗ cháu bé ngủ tiếp, hung thủ khai do thấy thương bé nên không giết hại.