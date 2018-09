Những khúc mắc trong vụ giết người ở Bình Phước

Chiều 4/11, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo công bố cáo trạng truy tố ba bị can vụ thảm sát 6 người tại căn biệt thự gia đình ông Lê Văn Mỹ. Kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Phước xác định Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) là người chủ mưu và đã chuẩn bị rất kỹ để thực hiện hành vi phạm tội.