Tina Turner hát trong buổi lễ sinh nhật 76 tuổi

Trong buổi lễ mừng sinh nhật 76 tuổi diễn ra ở Barcelona, nữ ca sĩ huyền thoại Tina Turner đã thể hiện những ca khúc hit một thời của mình như What Love Got To Do With It, Proud Mary, River Deep Mountain High...