Trải lòng của người tình kẻ thảm sát 4 người ở Yên Bái

Bị nhân tình ép đi trốn cùng sau khi gây ra thảm án, Chị Hán may mắn trở về an toàn khi nghi can ra đầu thú. Nhưng những ám ảnh về cuộc "đào tẩu" vẫn khiến chị bàng hoàng.