Dàn ca sĩ hòa giọng trong chùm ca khúc về Tết

MV 'Tết xuân 2016' bao gồm ba ca khúc 'Ta trở về' (Jimmi Nguyễn), 'Về đi em' (Trần Tiến) và 'Tết xuân' (Hồ Hoài Anh) do nhạc sĩ Phạm Hải Âu phối khí, nhạc sĩ Dương Trường Giang là giám đốc âm nhạc. Video có sự góp mặt của các ca sĩ Phương Anh, Lưu Kỳ Hương, Thái Thuỳ Linh, Dương Hoàng Yến, Vũ Hà Anh, Hồng Dương The Voice, Vũ Duy Khánh, Hoàng Dũng The Voice, Thuý Hằng, Tuấn Hiệp, Lê Việt Anh, nghệ sĩ violin Hoàng Rob... cùng Quán quân và top 10 Young Hit Young Beat Nhí Tài Năng 2015.