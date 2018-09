Kỳ Hân bị 'giành giật' trong MV của Only C

Ban đầu, MV 'Hãy đợi đấy' chỉ có Only C, Lou Hoàng và vũ đoàn OH tham gia diễn xuất. Thế nhưng, mọi người muốn sản phẩm tăng thêm phần thú vị nên cả hai đã quyết tâm 'lôi kéo' Kỳ Hân đóng chung. Only C và Kỳ Hân là anh em khá thân thiết nên khi anh gọi điện thoại để mời, cô lập tức đồng ý ngay.