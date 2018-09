MV 'I'm sorry babe' - Bảo Thy

Ca khúc của nhạc sĩ Bảo Thạch, do Only C hòa âm, được đạo diễn Uyên Thư thực hiện rất cuốn hút, hấp dẫn. MV đánh dấu sự trở lại với thị trường âm nhạc trực tuyến của Bảo Thy sau thời gian im ắng, chỉ tập trung đi diễn.