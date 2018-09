MV 'Khi bên em' - Cường Seven

Sản phẩm là món quà kỉ niệm 1 năm yêu nhau của Cường Seven và Mlee. MV do chính nam ca sĩ lên ý tưởng, làm đạo diễn và thực hiện tại đảo Lý Sơn. Không ít khán giả đã trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của Lý Sơn cùng những hình ảnh lãng mạn của Cường Seven và bạn gái.