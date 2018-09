MV Mãi luôn gần nhau - Only C

'Mãi luôn gần nhau' là ca khúc thứ hai trong phim 'Kungfu Phở' do Only C trình bày. Ca khúc của Nguyễn Phúc Thiện sáng tác, có giai điệu ngọt ngào kết hợp cùng những thước phim lãng mạn kể về 'mối tình' của Diễm My - Linh Sơn trong phim.