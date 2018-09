Noo Phước Thịnh tung MV dance 'Cause I love you'

Noo Phước Thịnh cho ra mắt đúng dịp phiên bản chính của MV "Cause I love you" đạt 5 triệu lượt xem sau 3 tuần. Phiên bản dance của "Cause I love you" làm thỏa lòng người hâm mộ khi Noo Phước Thịnh thể hiện khả năng chơi piano bên cạnh những điệu nhảy đẹp mắt cùng vũ đoàn. Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Tôi rất vui vì sự ủng hộ trên cả mong đợi của fan lẫn khán giả dành cho MV 'Cause I love you'. Phiên bản dance lần này là một món quà đặc biệt mà tôi muốn dành tặng cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thích và chờ đón các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của tôi trong thời gian tới".