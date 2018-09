Peabo Bryson và Uyên Linh hòa giọng 'Tonight I celebrate my love for you'

Uyên Linh chứng tỏ bản lĩnh tự tin khi hát tiếng Anh đầy cảm xúc cùng 'ông hoàng tình ca' trong tác phẩm 'Tonight I celebrate my love for you'.