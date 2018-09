Thanh Bùi xuất hiện trong MV mới của RedOne

Thanh Bùi và nhóm The Lyricist gây bất ngờ khi góp mặt vào MV 'Don’t You Need Somebody' của RedOne cùng 40 ngôi sao thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Jennifer Lopez, Akon, Ryan Seacrest, Randy Jackson, cầu thủ Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, ngôi sao quần vợt Rafael Nadal...