Trương Ngọc Ánh gợi cảm trong MV nhạc phim 'Truy sát'

Ngoài vai trò sản xuất kiêm nữ chính, Trương Ngọc Ánh còn khoe giọng hát trong ca khúc nhạc phim 'This is my life'. Cô song ca cùng Trọng Hiếu Idol.