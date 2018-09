Trailer phim 'How to Be Single'

Phim nói về cuộc sống hẹn hò của 5 phụ nữ New York độc thân. Một trong những người đó là Julie, đang viết một cuốn sách về cách quản lý những cô gái độc thân trên toàn thế giới. Một chuyến đi do Yahoo tài trợ đã đưa cô đi khắp thế giới phỏng vấn những người phụ nữ để chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết. Julie dấn thân vào cuộc hành trình trong khi 4 người bạn của cô thì lo hẹn hò tại New York.