Trailer phim 'The BFG'

Cô bé 10 tuổi Sophia được gã khổng lồ (The Big Friendly Giant - The BFG) đem đến với Xứ Sở Khổng Lồ. Tại đây, BFG đã cho Sophie thấy sự kỳ diệu và bí ẩn của những giấc mơ. Tình bạn đẹp của BFG và Sophie đã thu hút sự chú ý của những gã hàng xóm trong xứ sở - những kẻ thô bạo thích ăn thịt người. Để thoát khỏi sự đe dọa và quấy rầy của những kẻ to xác đó, họ phải trở về London gặp Nữ hoàng và cùng nhau lên kế hoạch để thoát khỏi sự truy đuổi của những gã khổng lồ xấu tính.