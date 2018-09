Trương Ngọc Ánh đánh võ bạo liệt trong trailer phim 'Truy sát'

Nội dung phim do Trương Ngọc Ánh sản xuất là trận chiến quyết liệt giữa lực lượng cảnh sát tinh nhuệ và băng đảng tội phạm khét tiếng. Đối đầu với trưởng phòng cảnh sát Minh và nữ đội trưởng cảnh sát Nguyễn An An là Băng Sói của ông trùm tàn nhẫn Lộc Sói, cô em gái Phượng Lửa nóng bỏng và cánh tay phải Kiên Lãng Tử với lòng trung thành và khả năng võ thuật vô song.