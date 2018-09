Hành trình 'lột xác' phong cách của Selena Gomez

Từ hình ảnh nhí nhảnh, dễ thương và có phần xuề xòa khi lên thảm đỏ, giọng ca 'Come and Get It' đã trở thành một cô nàng quyến rũ, đầu tư trang phục chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng.