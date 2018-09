Hồ Hạnh Nhi xác nhận sắp sang Việt Nam

Ngôi sao TVB vừa đăng đoạn video lên trang cá nhân. Cô nói: “Xin chào các fan yêu quý của Hồ Hạnh Nhi. Hôm nay Nhi rất vui khi chia sẻ với các bạn rằng, Nhi đã nhận lời mời của một người bạn rất thân tại Việt Nam và sẽ sang Việt Nam vào ngày 25/4 tới đây. Hẹn gặp mọi người ở Việt Nam nhé. Yêu tất cả các fan Việt Nam.”

Hai tuần trước, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ viết lên fanpage của cô tại Việt Nam: "Would you guys come and see me if I come to Ho Chi Minh City?". (Tạm dịch: Các bạn sẽ đến gặp tôi nếu tôi đến TP HCM chứ?). Sau đó, Hồ Hạnh Nhi còn chia sẻ thêm với fan Việt, cô ít đến Việt Nam nên mong lần này tổ chức được một buổi gặp gỡ càng nhiều fan càng tốt.