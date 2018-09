Hoa hậu Thu Vũ bẽ mặt khi làm giám khảo Mister International 2015

Người đẹp bị chê cười vì phát âm tiếng Anh sai hoàn toàn, khiến thí sinh được hỏi ngơ ngác không hiểu cô nói gì. Hoa hậu Đông Nam Á phải cầu cứu một cộng sự đọc lại giúp cô câu hỏi bằng tiếng Anh đơn giản 'What do you think is the essence of winning this pageant?'.