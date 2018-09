Minh Hằng hát tiếng Hàn giữa quán ăn

Trên trang cá nhân, stylist Travis của Minh Hằng đã chia sẻ đoạn video 'bé Heo' cầm chai rượu làm mic hát hit 'Like being shot by a bullet' của Baek Ji Young - người mệnh danh là 'nữ hoàng ballad' của Kpop. Đây là phút ngẫu hứng của Minh Hằng khi cùng đoàn ghi hình show 'Chị ơi, đi Hàn Quốc' đang dùng bữa tại một quán ăn ở xứ sở kim chi. Ở đoạn cao trào, Minh Hằng khiến mọi người bật cười khi kêu 'Bài này cao quá dễ sợ'.