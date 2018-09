Thái Trinh ôm đàn cover hit thập niên 60

Sau video cover 'Thằng Cuội', Thái Trinh nhận được nhiều phản hồi tích cực khiến cô rất vui và thấy tự tin hơn. Vì vậy, cô có thêm hứng khởi để cầm đàn và quay nhiều bài hát khác. Mới đây, Thái Trinh tung video 'Chrisrmas time is here' - ca khúc được viết bởi Lee Mendelson và Vince Guaraldi cho series TV show của Charlie Brown vào năm 1965. Ca khúc rất nổi tiếng và thịnh hành tại Mỹ nhiều năm. Chọn cover một ca khúc cũ, với Trinh đây là một thử thách vì phải làm sao để vừa làm mới vừa giữ được tinh thần gốc của bài hát. Thái Trinh hy vọng sẽ có nhiều khán giả yêu mến version này của cô thay cho lời chúc Giáng sinh an lành.