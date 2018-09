Đức Phúc hát ‘Hai cô tiên’

Quán quân The Voice Đức Phúc cùng hai học trò của đội Hồ Hoài Anh thể hiện một sáng tác của Only C, Clownd Hoàng trong đêm bán kết Giọng hát Việt nhí tối 10/10.