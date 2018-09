Gala The Remix - Đông Nhi, Giang Hồng Ngọc, Isaac hát 'Vì ai vì anh, My Everything, Cheri cheri lady'

Trong đêm gala của cuộc thi The Remix, Đông Nhi - Giang Hồng Ngọc - Isaac thể hiện ca khúc "Vì ai vì anh, My Everything, Cheri cheri lady".