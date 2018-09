Huỳnh Anh 'phát điên' vì Nathan Lee - Tập 5 'Điệp vụ tuyệt mật'

Sau thử thách Tìm đường ở Bangkok và Đuổi hình bắt chữ ở tập trước thì trong tập 5 tuần này, các thí sinh Điệp vụ tuyệt mật sẽ đối diện với thử thách đầy cam go và gay cấn. Họ sẽ phải dùng sự thông minh và trí nhớ của mình để vượt qua một ‘bài toán’ mà sự cam go và kịch tính cũng không kém.

10 thành viên sẽ được chia thành 4 nhóm nhỏ để thực hiện nhiệm vụ và cũng từ đó những nghi kị ngày càng cao hơn bởi sự tin tưởng họ dành cho nhau không còn nhiều. Ở thử thách này, Huỳnh Anh đã tỏ thái độ rất tức giận với người đồng đội của mình là Nathan Lee. Kết nối với Huỳnh Anh để hỏi lý do, anh chia sẻ rằng: “Cả 3 chúng tôi cùng nhận chung một nhiệm vụ là tìm cho ra điểm khác biệt nơi chúng tôi đang đứng. Khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu như vậy thì chúng tôi vội vàng chạy thật nhanh đến các điểm xung quanh để tìm dãy số đang được cất giấu. Và đến khi tìm ra được thì tôi nói anh Nathan Lee lấy điện thoại ra để gọi ngay cho nhóm 2 thông báo kết quả thì anh ấy nói rằng đã bỏ quên điện thoại tại điểm ban đầu. Lúc đó tôi và anh Vĩnh Thụy giận lắm nhưng vẫn cố gắng nén lại.”

Huỳnh Anh bày tỏ sự nghi ngờ của mình nhắm đến Nathan Lee vì không biết anh ta vô tình bỏ quên hay cố tình ‘câu giờ’ để làm mất thời gian của cả nhóm? Nếu thời gian kéo dài quá lâu sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của các nhóm khác. Khi hỏi Nathan Lee vấn đề này, anh cũng nhận thấy đó là phần lỗi lớn của mình: “Đó là sơ suất của tôi vì tôi cứ tưởng quy định sẽ không được mang theo điện thoại. Tôi không dám biện minh gì cho mình trong lúc này cả vì tôi sai tôi sẽ nhận lỗi.”