Tập 3 vòng 'Giấu mặt' The Voice 2015 - Trần Thị Tố Ny hát 'Rời - Love me like you do'

Trong vòng giấu mặt thứ ba của cuộc thi Vietnam Idol 2015, Trần Thị Tô Ny thể hiện liên khúc "Rời - Love me like you do".