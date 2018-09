Trailer phim 'Veteran'

Cảnh sát trưởng Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) rơi vào những tình huống khó khăn, nguy hiểm không chỉ với bản thân anh mà còn gia đình anh khi đương đầu với thiếu gia Jo Tae Oh (Yoo Ah In) lắm tiền và nhiều chiêu để bao che những tội ác kinh khủng của gã.