Vũ công 8 tuổi rơi nước mắt khi nhắc về mẹ đã khuất

Biểu cảm ngây thơ của bé Lê Hào đã khiến giám khảo Tuyết Minh vô cùng bất ngờ và xúc động. Khán giả có mặt tại trường quay 'So you think you can dance' cũng không kiềm được nước mắt.