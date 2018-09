Cường Seven đua xe, đấu súng trong phim 'Lôi Báo'

Trong dự án phim mới của đạo diễn Victor Vũ, nam ca sĩ đã tự thực hiện khoảng 90% các cảnh quay nguy hiểm như chạy parkour trên mái nhà, cận chiến dưới nước, đua xe hay đấu súng. Để đảm nhận vai nam chính của 'Lôi Báo', Cường Seven đã phải tập luyện võ thuật với đạo diễn Vincen Wang, một trong những chỉ đạo hành động của phim 'The Great Wall', 'Now you see me 2'.