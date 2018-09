Đức Phúc hát nhạc phim 'Chờ em đến ngày mai'

Quán quân The Voice 2015 thể hiện ca khúc chủ đề 'Ánh nắng của anh' trong bộ phim điện ảnh do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện. Bài hát do Khắc Hưng sáng tác, thể hiện tình yêu lãng mạn của hai nhân vật chính Ly Cún (An Nguy đóng) và ngôi sao ca nhạc Kevin Vũ (Trấn Thành đóng). Chỉ sau một ngày chia sẻ, MV ca khúc đã có hơn nửa triệu lượt xem.