Gia Bảo và đồng nghiệp giả Hương Lan, Hà Hồ, Minh Tuyết

Gia Bảo hóa thân thành ca sĩ Hương Lan và hát nhép ca khúc “Quê em mùa nước lũ”. Hình ảnh của nữ ca sĩ bốc lửa Minh Tuyết với ca khúc hit của chị “Đã không yêu thì thôi” được thể hiện bởi Hải Triều. Phiên bản lỗi Hồ Ngọc Hà do anh chàng 18 tuổi Hồ Ngọc Thảo đến từ An Giang thể hiện với ca khúc “What is love”. "Thánh chửi” Minh Dự vào vai Phương Mỹ Chi với ca khúc “Áo mới Cà Mau”.