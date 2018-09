Minh Như X-Factor hát nhạc phim 'Moana'

Quán quân cuộc thi X-Factor tham gia lồng tiếng trong phiên bản Việt của bộ phim hoạt hình 'Moana'. Cô còn thể hiện ca khúc nhạc phim 'How far i'll go', khoe giọng hát truyền cảm.