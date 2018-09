MV nhạc phim xúc động về tình mẹ của phim 'Nắng'

Nhân dịp lễ Vu Lan, bộ phim điện ảnh 'Nắng' đã tiết lộ MV nhạc phim 'Mưa và nắng' với những hình ảnh xúc động về tình mẫu tử của hai nhân vật do Thu Trang và bé Kim Thư đảm nhận. Ca khúc do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác và bé Bùi Hà My thể hiện.