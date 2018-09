Mỹ Tâm chúc mừng Khởi My - Kelvin Khánh đã đính hôn

Trong buổi giao lưu trực tiếp với khán giả vào tối 27/4, 'họa mi tóc nâu' đã gửi lời chúc phúc cho Khởi My, một ca sĩ đàn em mà cô yêu mến. Mỹ Tâm vẫn còn nhớ ngày Khởi My xem mình như thần tượng, vậy mà bây giờ giọng ca 'Người yêu cũ' đã lấy chồng trước cô. Mỹ Tâm bình luận, cô thấy Khởi My và Kelvin Khánh 'giỏi' vì yêu nhau trong bí mật.