Nhóm PB Nation quyết chinh phục gái đẹp trong MV 'Ai bằng anh'

Hai chàng trai Hà Lê và Phúc Bồ diễn xuất nhắng nhít, vui nhộn trong sản phẩm âm nhạc mới. Ca khúc có tên tiếng Anh 'Ain't no one like me' thuộc thể loại Funky Electro, do thành viên PB Nation tự sáng tác. MV được quay tại Hong Kong, với sự tham gia của khách mời Big Daddy - bạn thân của nhóm. Hà Lê và Phúc Bồ hóa thân thành những anh chàng với vẻ ngoài xù xì nhưng tính cách nhiệt tình, đầy năng lượng, khiến cô gái xinh đẹp không thể rời mắt.