Ông Donald Trump từng đóng phim 'Ở nhà một mình'

Tổng thống mới của Mỹ đã có một cảnh quay đáng nhớ bên cạnh sao nhí Macaulay Culkin trong phần 2 mang tên 'Home Alone 2: Lost in New York'. Tỷ phú vào vai quý ông giàu có chỉ đường cho cậu bé Kevin bị lạc giữa khách sạn Plaza.