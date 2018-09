Marilyn Monroe mặc đầm sexy hát mừng sinh nhật Tổng thống Kennedy

Thiết kế gợi cảm đính hơn 2.500 viên pha lê lấp lánh của thương hiệu Jean Louis mà minh tinh huyền thoại mặc vào tối 19/5/1962 mới được hệ thống bảo tàng Ripley's Believe It Or Not mua với mức giá kỷ lục 4,8 triệu USD (khoảng 107 tỷ đồng).