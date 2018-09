Mô tả

Trong đêm diễn duy nhất vào tối 12/9 tại Hà Nội, 'ông hoàng tình ca' đã hòa giọng ăn ý với Uyên Linh, Văn Mai Hương và Dương Hoàng Yến 3 bài hit 'Tonight I celebrate my love for you', 'Beauty and the beast', 'A whole new world'.